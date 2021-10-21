Вперше в історії: мозковий імплантат допоміг незрячій людині побачити форми та літери

Новий мозковий імплантат на основі внутрішньокортикальних мікроелектродів допоміг побачити форми та літери незрячій людині. Вчені імплантували його людині, яка не бачила більш ніж 16 років.

Вчені з іспанського університету Мігеля Ернандеса (UMH) довели, що імплантація цього мікропристрою безпечна для мозку. А пряма стимуляція кори головного мозку забезпечує візуальне сприйняття зі значно вищою роздільною здатністю, ніж було досягнуто дотепер.

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У грудні 2020 року ця група дослідників проводила експерименти на зрячих приматах. Натомість цьогоріч науковці імплантували мікроелектроди в мозок 57-річної доброволиці, яка була незрячою понад 16 років.

Після введення імплантату вона змогла ідентифікувати літери й навіть силуети деяких предметів.

Професор Едуардо Фернандес заявив, що це перший крок для розробки візуального нейропротезу, який зможе покращити якість життя багатьох незрячих людей.

Все ж дослідник застеріг від очікувань. Він зауважив, що попри перспективні результати є ще багато проблем, які необхідно вирішити.

За жінкою, якій імплантували пристрій, спостерігали впродовж 6 місяців. Поки вона намагалася ідентифікувати літери, їхнє положення і форму різних об'єктів, науковці спостерігали за процесом навчання зорової кори головного мозку людини й аналізували зміни.

Як працює мозковий імплантат

Імплантований пристрій являє собою невелику тривимірну матрицю зі 100 мікроелектродами, яка реєструє електричні сигнали клітин й стимулює мозок. Ширина імплантату становить 4 міліметри, а довжина електродів – 1,5 міліметри.

Згідно з результатами дослідження, пристрій не впливає на функцію кори головного мозку та на нейрони поруч з імплантатом.

Повна система стимуляції містить в собі штучну сітківку, яка вбудована в окуляри, імітуючи роботу зорової системи людини. Сітківка захоплює предмети в полі зору перед людиною й перетворює його в потоки електричних імпульсів, які оптимізовані для стимуляції нейронів зорової кори через маленькі мікроелектроди.

Завдяки цьому імплантату людина змогла розпізнавати декілька складних моделей стимуляції й точно сприймати форми й літери,

– розповів професор.

Окрім того, мозок постійно навчається розпізнавати різні закономірності.

Наразі дослідницька група набирає нових незрячих добровольців для участі в експериментах. У майбутніх дослідженнях вони сподіваються використовувати складнішу систему кодування зображень, яка може стимулювати більшу кількість електродів одночасно, що дасть змогу відтворити складніші візуальні зображення.