Ісландець Фелікс Гретарссон через нещасний випадок на роботі втратив верхні кінцівки. Це сталося 23 роки тому – весь цей час він мріяв про трансплантацію.

Фахівці з лікарні імені Едуарда Ерріо (Ліон, Франція) декілька днів тому провели унікальну операцію. Вони трансплантували 2 руки й плечі. Про це повідомляє The Guardian.

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48-річний чоловік втратив верхні кінцівки в січні 1998 року – стрибок напруги в 11 тисяч вольт обпік електрику руки й він впав з лінії електропередач на землю. Фелікс отримав множинні переломи й внутрішні пошкодження. Він перебував у комі 3 місяці, а коли прокинувся – у нього були ампутовані руки.

Після пережитого ісландець впав у депресію та почав приймати наркотики. Але через 4 роки захотів змінити своє життя. На пошуки відповідного донора пішло багато років.



Фелікс до операції / Фото з фейсбуку Фелікса Гретарссона

До трансплантації було залучено близько 50 медиків

Операція тривала понад 14 годин.

Для того, щоб скоротити час переходу від донора до реципієнта, до трансплантації було залучено 4 хірургічні бригади – близько 50 людей.

Залишається лише оцінити рухливість пересаджених кінцівок. Медики зазначили, що якщо Фелікс зможе знову активно згинати лікті, то це змінить його життя.

Нині він почувається відмінно, йде на поправку та не може дочекатися нового життя. Попереду його чекають ще 3 роки реабілітації.