Неіржавна сталь, а точніше розроблений сплав, вбиває вірус на 99,99% за 6 годин і на 99,75% –протягом 3 годин.

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Як це застосовувати у повсякденні

Зараз же вчені співпрацюють з промисловими партнерами. Вони перевіряють цей матеріал у повсякденному середовищі та вже вигадали, як його застосовувати. Зокрема, для:

створення кнопок у ліфтах;

дверних ручок та поручней.

З усіма цими поверхнями люди зіштовхуються часто та найчастіше торкаються до них в громадських місцях. А спеціальна сталь може допомогти уникнути поширення вірусу.

Зазначається, що якщо спеціальна сталь виявиться ефективною, це значно знизить витрати на регулярну дезінфекцію громадських місць, таких як громадський транспорт, аеропорти, вокзали, кінотеатри та спортивні стадіони.

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