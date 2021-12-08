Вперше в історії розробили матеріал, що вбиває коронавірус за кілька годин
Джерело:Bloomberg
Команда дослідників із Гонконгського університету заявила, що розробила матеріал, який цілком нейтралізує коронавірус COVID-19.
Неіржавна сталь, а точніше розроблений сплав, вбиває вірус на 99,99% за 6 годин і на 99,75% –протягом 3 годин.
Увага Тривожні розлади: чому найчастіше виникають, як їх вчасно діагностувати й подолати
Як це застосовувати у повсякденні
Зараз же вчені співпрацюють з промисловими партнерами. Вони перевіряють цей матеріал у повсякденному середовищі та вже вигадали, як його застосовувати. Зокрема, для:
- створення кнопок у ліфтах;
- дверних ручок та поручней.
З усіма цими поверхнями люди зіштовхуються часто та найчастіше торкаються до них в громадських місцях. А спеціальна сталь може допомогти уникнути поширення вірусу.
Зазначається, що якщо спеціальна сталь виявиться ефективною, це значно знизить витрати на регулярну дезінфекцію громадських місць, таких як громадський транспорт, аеропорти, вокзали, кінотеатри та спортивні стадіони.
Останні цікаві розробки, пов'язані з COVID-19
- Вчені Університету Пенсильванії розробили жувальну гумку, яка може нейтралізувати коронавірус у слині.
- Сінгапурським вченим вдалося розробити новий вид ПЛР-тесту. Запевняють, що він визначає штам коронавірусу Омікрон.
- У мікробіомі людини дослідники виявили метаболіти (проміжні або кінцеві продукти метаболізму), які пригнічують інфекцію COVID-19 на клітинних моделях вірусу. Нове відкриття може допомогти розробити нові ліки від коронавірусу.