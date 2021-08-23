Його зафіксували 20 липня, коли інфекцію виявили в декількох працівників аеропорту в східному місті Нанкін. Деякі з них заразилися штамом коронавірусу Дельта.

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З того часу понад 1 200 осіб у Китаї були інфіковані. Разом з тим, загиблих тоді не зафіксували. Про це повідомила Національна комісія з питань охорони здоров'я Китаю.

Коронавірус у Китаї

Всього у країні зафіксували 21 нове зараження, станом на 22 серпня. Втім, його виявили у тих, хто приїхав з-за кордону.

Попередній спалах хвороби спонукав владу ввести по всій країні заходи щодо боротьби з епідемією, зокрема масове тестування мільйонів людей, а також обмеження на поїздки. Завдяки цьому і вдалося вберегтися від нових локальних випадків.

Увага! Китай веде окремий облік симптоматичних та безсимптомних випадків і не включає безсимптомних носіїв вірусу до офіційної кількості підтверджених випадків.

Якщо ця тенденція збережеться, Китай може стати першою у світі країною, яка контролює значний спалах Дельти.

Що каже статистика