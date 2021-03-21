Вперше надрукували та пересадили нові дихальні шляхи

Вчені з Лундського університету (Швеція) розробили нові біочорнила. За їхньою допомогою надрукували дихальні шляхи невеликого розміру і пересадити мишам.

Ці біочорнила розроблені на основі клітин людини та поміщаються в спеціальний біосумісний каркас, надрукований на 3D-принтері. Ось, власне, і все – готовий продукт для трансплантації.

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За допомогою цієї технології вчені планують друкувати легені, які, через брак донорів, доводиться чекати дуже довго.

Це буде можливо завдяки стовбуровим клітинам, які здатні природним чином диференціюватися в різні типи спеціалізованих клітин легенів. Вчені пояснили, що згодом цей метод можна буде адаптувати для будь-якого типу тканини або органу.

Біочорнила нового покоління теж підтримують дозрівання стовбурових клітин дихальних шляхів в кілька типів клітин.

Ця особливість спрощує весь процес, адже дозволяє друкувати менше типів клітин для нової тканини, які необхідні для її функціональності.

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