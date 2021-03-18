Вперше народилась дитина з антитілами: щеплення отримала мама

Вперше в історії зареєстрували народження дитини з антитілами до COVID-19. Її народила 36-річна мешканка Флориди, яка була вакцинована під час вагітності.

Потенційна вакцинація вагітних

Американка отримала першу дози вакцини Moderna в січні на 36-му тижні вагітності. Лікарі проаналізували кров із пуповини новонародженої дівчинки і виявили антитіла.

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Це свідчить про потенціал вакцинації вагітних проти коронавірусної хвороби. Тепер вчені повинні проаналізувати, наскільки довго триватиме захист немовлят, народжених у щеплених матерів.

Чи передається коронавірус через грудне молоко?

Дослідження Університету Рочестера свідчить, що інфіковані COVID-19 матері, які годують груддю, не передають вірус SARS-CoV-2 через грудне молоко. Водночас антитіла до COVID-19 передаються від матері до дитини під час вигодовування.

Деталі дослідження: вивчили 37 зразків молока, 18 жінок, які мали підтверджений COVID-19.

Жоден із них не показав ознак зараження коронавірусом.

Однак майже дві третини зразків містили два типи антитіл проти COVID-19.

Перспектива відкриття

Дослідники відзначили, що такі результати доводять, що немає потреби в ізоляції матері від її дитини, окрім тих випадків, якщо це необхідно з медичної точки зору, зокрема важкого перебігу хвороби в матері чи необхідності інтенсивної терапії.