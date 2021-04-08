Пацієнтам з алергією на компонент поліетиленгліколь вчені рекомендують не вакцинуватись препаратами Pfizer і Moderna. Проблема в тому, що дізнатися про наявність алергії теж досить складно і ця процедура також пов'язана з ризиками розвитку анафілаксії.

Що таке ПЕГ, чому він є у вакцинах

Відтоді, як фахівці повідомили про перші випадки анафілактичного шоку після вакцинації препаратами Moderna і Pfizer-BioNTech, вчені з Кембриджського університету вирішили вивчити ймовірні фактори такої реакції та зупинились на дослідженні компоненту вакцини – поліетиленгліколю (ПЕГ).

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Вакцини з мРНК, такі як Pfizer і Moderna використовували ПЕГ для стабілізації ліпідних частинок. У Великобританії це перші ліцензовані мРНК-вакцини, тому дані про алергічні реакції подібного типу обмежені.

Водночас алергія на ПЕГ зустрічається вкрай рідко, хоча алергічні реакції на нього можуть бути дуже важкими, зокрема мати летальний результат.

Зверніть увагу! ПЕГ є допоміжною речовиною в багатьох ліках і косметиці.

Як довели, що саме ПЕГ є причиною анафілактичного шоку

Вчені звернулися до 52-річної жінки, яка відразу після введення вакцини Pfizer отримала ознаки анафілактичного шоку. Вивчивши анамнез жінки вчені дізнались про алергічної реакції на кілька продуктів і попередній випадок анафілаксії на ліки, які містили ПЕ, кілька років тому. Крім того, жінка помічала симптоми кропивниці після використання шампунів, гелів для душу та зубних паст з вмістом ПЕГ.

Експеримент з пацієнткою

Через 2 тижні після вакцинації вчені повторно обстежили жінку: за допомогою підшкірного уколу вчені протестували ПЕГ різної молекулярної маси і концентрації (ПЕГ 400, 600, 2000, 3350, 4000, 6000, 8000 і 20000 в концентрації 0,1% і 1%).

Результати, які отримали вчені

Спочатку вчені зафіксували всі негативні результати для ПЕГ в концентраціях 0,1%, проте через 12 хвилин була визначена перша шкірна реакція на ПЕГ 4000 1%.

За шкірною реакцією відбулась системна відповідь – свербіж, кропив'янка, кашель і звуження дихальних шляхів. Розвиток анафілаксії був під контролем лікарів, вони надали відповідну допомогу пацієнтці. На інші допоміжні речовини, такі як полісорбат 80 в концентрації 10% і 20% алергічних реакцій не було зафіксовано.

Наскільки нам відомо, це перша демонстрація здатності ПЕГ у вакцині Pfizer викликати анафілактичний шок,

– йдеться у висновках дослідження.

Важливо! Наразі вчені не стверджують, що всі зареєстровані випадки анафілаксії після вакцинації Pfizer були викликані ПЕГ. Потрібно більше даних для остаточних висновків.

Перспектива відкриття

Автори дослідження радили людям з алергією на ПЕГ утриматися від використання мРНК-вакцин.

Водночас попри перші попередні заяви, вчені уточнюють, що "алергічна реакція на поліетиленгліколь зустрічається досить рідко, тому вакцини слід вважати безпечними".