Вперше назвали ймовірну причину анафілактичного шоку на вакцини Pfizer і Moderna

Джерело:Кембриджський університет
Пацієнтам з алергією на компонент поліетиленгліколь вчені рекомендують не вакцинуватись препаратами Pfizer і Moderna. Проблема в тому, що дізнатися про наявність алергії теж досить складно і ця процедура також пов'язана з ризиками розвитку анафілаксії.
Відтоді, як фахівці повідомили про перші випадки анафілактичного шоку після вакцинації препаратами Moderna і Pfizer-BioNTech, вчені з Кембриджського університету вирішили вивчити ймовірні фактори такої реакції та зупинились на дослідженні компоненту вакцини – поліетиленгліколю (ПЕГ).
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Вакцини з мРНК, такі як Pfizer і Moderna використовували ПЕГ для стабілізації ліпідних частинок. У Великобританії це перші ліцензовані мРНК-вакцини, тому дані про алергічні реакції подібного типу обмежені.
Водночас алергія на ПЕГ зустрічається вкрай рідко, хоча алергічні реакції на нього можуть бути дуже важкими, зокрема мати летальний результат.Зверніть увагу! ПЕГ є допоміжною речовиною в багатьох ліках і косметиці.
Вчені звернулися до 52-річної жінки, яка відразу після введення вакцини Pfizer отримала ознаки анафілактичного шоку. Вивчивши анамнез жінки вчені дізнались про алергічної реакції на кілька продуктів і попередній випадок анафілаксії на ліки, які містили ПЕ, кілька років тому. Крім того, жінка помічала симптоми кропивниці після використання шампунів, гелів для душу та зубних паст з вмістом ПЕГ.
Через 2 тижні після вакцинації вчені повторно обстежили жінку: за допомогою підшкірного уколу вчені протестували ПЕГ різної молекулярної маси і концентрації (ПЕГ 400, 600, 2000, 3350, 4000, 6000, 8000 і 20000 в концентрації 0,1% і 1%).
Спочатку вчені зафіксували всі негативні результати для ПЕГ в концентраціях 0,1%, проте через 12 хвилин була визначена перша шкірна реакція на ПЕГ 4000 1%.
За шкірною реакцією відбулась системна відповідь – свербіж, кропив'янка, кашель і звуження дихальних шляхів. Розвиток анафілаксії був під контролем лікарів, вони надали відповідну допомогу пацієнтці. На інші допоміжні речовини, такі як полісорбат 80 в концентрації 10% і 20% алергічних реакцій не було зафіксовано.
Наскільки нам відомо, це перша демонстрація здатності ПЕГ у вакцині Pfizer викликати анафілактичний шок,
– йдеться у висновках дослідження.
Автори дослідження радили людям з алергією на ПЕГ утриматися від використання мРНК-вакцин.
Водночас попри перші попередні заяви, вчені уточнюють, що "алергічна реакція на поліетиленгліколь зустрічається досить рідко, тому вакцини слід вважати безпечними".