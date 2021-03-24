Вперше в Охматдиті провели трансплантацію нирок

Все життя батьки жили з розумінням, що нирки дівчинки можуть відмовити. А коли це сталося, тато без вагань погодився стати донором.

До теми Львівська дитяча лікарня отримала ліцензію на трансплантацію

Трансплантація минула успішно. Дитина добре почувається та у четвер чекає в гості журналістів, щоб розказати, як це чудово – мати здорову нирку і тата, який заради неї готовий на все.