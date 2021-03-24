Вперше в Охматдиті провели трансплантацію нирок

Джерело:Ірина Заславець
В Охматдиті вперше пересадили нирку. Новий орган отримала 12-річна дівчинка з Харківщини, яка від народження мала проблеми з нирками,
Все життя батьки жили з розумінням, що нирки дівчинки можуть відмовити. А коли це сталося, тато без вагань погодився стати донором.
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Трансплантація минула успішно. Дитина добре почувається та у четвер чекає в гості журналістів, щоб розказати, як це чудово – мати здорову нирку і тата, який заради неї готовий на все.
Мало хто знає, але, коли в дитини відмовляють нирки, вона переїздить в Київ до Охматдиту, де тричі на тиждень проходить процедуру гемодіалізу. Далеко не у всіх батьків стає сил добитися грошей на трансплантацію за кордоном – це 70 тисяч доларів. І для таких діток токсикологія Охматдиту перетворюється на дім, де вони живуть роками. Часто самі. До багатьох мами з татами приїздять хіба в гості,
– розповіла засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець.
Вона додала. що тепер шанс на щасливе життя є в усіх діток, які зараз живуть в токсикології Охматдиту