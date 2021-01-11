Передача раку від матері дитині – дуже рідкісне явище. Згідно з сучасними оцінками, на жінок, хворих на рак, припадають 1 з 1000 пологів, і лише 1 дитина на 500 тисяч таких випадків отримує від матері ракові клітини.

Передача раку від матері до дитини

Раніше були відомі випадки передачі від матері дитині злоякісних пухлин крові, шкіри, легенів, шийки матки. У всіх випадках рак у дітей розвивався у віці до 2 років, пише New England Journal of Medicine.

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Передбачалося, що ракові клітини потрапляють в організм дитини гематогенно – через пуповину з кров'ю матері. Вважається, що така передача раку вкрай рідкісна, тому що частинки пухлин не пропускає плацента і їх може знищувати імунна система плоду.

Автори нового дослідження повідомляють, що передача раку від матері дитини під час пологів – вагінальна – також вважалася можливою. Передбачалося, що ракові клітини можуть потрапити в легені новонародженого з рідинами матері, з якими він контактує. Однак раніше доказів такого шляху передачі хвороби не було.

Нове дослідження

Вчені з Лікарні Національного онкологічного центру в Токіо зробили своє відкриття, коли вивчали ДНК пухлин дітей. У двох хлопчиків (у віці 23 місяців і 6 років) вони виявили пухлини легенів, які могли розвинутися після передачі злоякісних клітин від матерів, які страждали на рак шийки матки.

Аналіз показав, що мутації в ракових клітинах дітей збігаються з мутаціями в ракових клітинах матерів. Крім того, виявилося, що в ракових клітинах хлопчиків немає Y-хромосоми, яка присутня практично у всіх клітинах організму чоловіки й відсутня у жінок. В пухлини був виявлений папіломавірус людини (ВПЛ) – головна причина раку шийки матки.

Автори дослідження вважають, що віруси потрапили в організм дітей під час пологів або опинилися в рідинах, які оточують плід, на останніх стадіях вагітності. Згідно з їхніми даними, це перший опис передачі раку під час пологів.

Окремо вчені підкреслюють, що незвичайним є і поява симптомів раку у дитини у віці 6 років. Це означає, що ракові клітини можуть зберігатися в організмі кілька років перед тим, як почати швидко ділитися.

Дітям провели операції (видалення пухлини) і додаткове лікування (хімієтерапія, імунотерапія). За час спостереження рак не рецидивував.