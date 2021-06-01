Команда анестезіологів запросила до експерименту 30 добровольців. Вони пролежали під загальним наркозом 3 години.
До теми Вчені виявили у людей ще одне "сховище" пам'яті
Як проводилось дослідження:
- До і після експерименту вчені вимірювали активність мозку людей за допомогою апаратів ЕЕГ.
- Кожен учасник пройшов тест на оцінку швидкості реакції, пам'яті та інших когнітивних функцій перед анестезією, відразу після приходу до тями та через 30 хвилин після цього.
- Контрольна група учасників також проходила всі тести, але не піддавалася анестезії.
Які частини мозку повертаються в стрій першими
Після того, як дослідники проаналізували результати тестів та ЕЕГ, виявилось, що повернення свідомості й сприйняття – це процес, який не відбувається відразу, а розгортається в часі.
На превеликий подив вчених, спочатку повернулася функція рішення абстрактних завдань, за яку відповідає префронтальна кора головного мозку. Реакція та увага повернулися пізніше.
Хоча спершу це здається дивним, але з точки зору еволюції логічно, що вища діяльність повинна відновитися раніше. Якщо, наприклад, хтось прокидається в небезпечній ситуації, структурам на кшталт префронтальної кори важливо оцінити ситуацію і розробити план дій,
– розповів один з дослідників з Університету Пенсільванії Макс Келц.
ЕЕГ показали, що під час відновлення особливо активні лобові області мозку.
Вкотре підтвердили й безпеку анестезії
Важливо, що за 3 години після тривалого загального наркозу учасники експерименту змогли відновити когнітивні функції приблизно до того ж рівня, що й люди з контрольної групи. Ба більше, їхній режим сну в наступні після анестезії дні не змінився.
Це говорить про те, що здоровий мозок людини має стійкість, навіть після тривалого впливу глибокої анестезії. З медичної точки зору це означає, що деякі когнітивні розлади, які ми часто спостерігаємо через кілька днів або тижнів після операції – наприклад, делірій – можуть мати причиною не тривалого впливу анестетиків на мозок, а інші чинники,
– пояснив один з керівників експерименту Майкл Евідан.