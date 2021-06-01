Команда анестезіологів запросила до експерименту 30 добровольців. Вони пролежали під загальним наркозом 3 години.

До теми Вчені виявили у людей ще одне "сховище" пам'яті

Як проводилось дослідження:

До і після експерименту вчені вимірювали активність мозку людей за допомогою апаратів ЕЕГ.

Кожен учасник пройшов тест на оцінку швидкості реакції, пам'яті та інших когнітивних функцій перед анестезією, відразу після приходу до тями та через 30 хвилин після цього.

Контрольна група учасників також проходила всі тести, але не піддавалася анестезії.

Які частини мозку повертаються в стрій першими

Після того, як дослідники проаналізували результати тестів та ЕЕГ, виявилось, що повернення свідомості й сприйняття – це процес, який не відбувається відразу, а розгортається в часі.

На превеликий подив вчених, спочатку повернулася функція рішення абстрактних завдань, за яку відповідає префронтальна кора головного мозку. Реакція та увага повернулися пізніше.

Хоча спершу це здається дивним, але з точки зору еволюції логічно, що вища діяльність повинна відновитися раніше. Якщо, наприклад, хтось прокидається в небезпечній ситуації, структурам на кшталт префронтальної кори важливо оцінити ситуацію і розробити план дій,

– розповів один з дослідників з Університету Пенсільванії Макс Келц.

ЕЕГ показали, що під час відновлення особливо активні лобові області мозку.

Вкотре підтвердили й безпеку анестезії

Важливо, що за 3 години після тривалого загального наркозу учасники експерименту змогли відновити когнітивні функції приблизно до того ж рівня, що й люди з контрольної групи. Ба більше, їхній режим сну в наступні після анестезії дні не змінився.

Це говорить про те, що здоровий мозок людини має стійкість, навіть після тривалого впливу глибокої анестезії. З медичної точки зору це означає, що деякі когнітивні розлади, які ми часто спостерігаємо через кілька днів або тижнів після операції – наприклад, делірій – можуть мати причиною не тривалого впливу анестетиків на мозок, а інші чинники,

– пояснив один з керівників експерименту Майкл Евідан.