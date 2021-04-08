Вперше успішно провели операцію з пересадки легенів від живого донора пацієнту з важкою формою коронавірусної пневмонії. Операцію провели лікарі лікарні при Кіотському університеті в Японії.

Це дає надію на одужання важким пацієнтам

Японські фахівці вже заявили, що перша в світі пересадка легенів від живого донора може стати способом лікування пацієнтів з серйозними пошкодженнями легень.

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Що відомо про операцію

Жінка захворіла на COVID-19 в кінці минулого року, її стан поступово погіршувався, згодом у пацієнти почали відмовляти обидві легені.

Лікарі вирішили пересадити пацієнтці частини легенів її сина і чоловіка. Операція тривала близько 11 годин. Зараз обидва донори і пацієнтка у стабільному стані.

Увага! Подібну операцію проводили вперше у світі. Раніше пацієнтам, хворим на COVID-19 та з важким ураженням легенів, пересаджували органи тільки від донорів, які були в мозковій комі.

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за даними РНБО