Вперше пересадили легені для пацієнтки з COVID-19 від живого донора: деталі операції

Вперше успішно провели операцію з пересадки легенів від живого донора пацієнту з важкою формою коронавірусної пневмонії. Операцію провели лікарі лікарні при Кіотському університеті в Японії.

Це дає надію на одужання важким пацієнтам

Японські фахівці вже заявили, що перша в світі пересадка легенів від живого донора може стати способом лікування пацієнтів з серйозними пошкодженнями легень.

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Що відомо про операцію

Жінка захворіла на COVID-19 в кінці минулого року, її стан поступово погіршувався, згодом у пацієнти почали відмовляти обидві легені.

Лікарі вирішили пересадити пацієнтці частини легенів її сина і чоловіка. Операція тривала близько 11 годин. Зараз обидва донори і пацієнтка у стабільному стані.

Коротко про COVID-19 в світі

за даними РНБО

Станом на 8 квітня у світі захворіли на коронавірус понад 133 мільйони людей, з них на сьогодні видужали – близько 76 мільйонів хворих.

Натомість померли від ускладнень хвороби майже 3 мільйони людей.

Досі лікарі не мають єдиного протоколу лікування пацієнтів з COVID-19, усі терапії та препарати застосовують лише експериментально, специфічних ліків проти коронавірусу досі не винайшли.

Водночас перемогою є створення вакцин проти коронавірусної хвороби нового типу, ухваленими ВООЗ, ЄС та FDA є: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Covishield (Індія), AstraZeneca/SKBio (Південна Корея), Moderna.

Способами профілактики також залишаються соціальне дистанціювання, гігієна рук та носіння масок.

Подібну операцію проводили вперше у світі. Раніше пацієнтам, хворим на COVID-19 та з важким ураженням легенів, пересаджували органи тільки від донорів, які були в мозковій комі.