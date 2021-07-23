Звісно, спершу чоловіка намагались вилікувати традиційними методами: хірургією, радіо-, хіміотерапією і навіть генною терапією. Але це не принесло покращень.

До теми Вчені знайшли механізм, який може допомогти зупинити поширенню ракових клітин пухлини

Тож фахівці з Х'юстонської методистської лікарні запропонували пацієнту експериментальну терапію магнітним полем, а той погодився. Лікування проводилось у домашніх умовах. Приблизно за місяць пухлина скоротилася на третину.

Як проходить лікування магнітним полем

Магнітне поле впливає на пухлину за допомогою спеціально розробленого пристрою у вигляді шолома.

Пристрій Oncomagnetic кріпиться на голову і створює коливальні магнітні поля.

Натомість ракові клітини гинуть шляхом порушення транспорту електронів в дихальному ланцюзі мітохондрій.

Пацієнт проходив процедуру щодня з максимальною тривалістю 6 годин на добу. Приблизно за 5 тижнів розмір пухлини скоротився на 31%.

Як хворий переніс терапію

Чоловік добре переніс лікування і не відчув жодних побічних ефектів. Але, на жаль, він помер в результаті нещасного випадку. Результати терапії вчені оцінили вже після розтину.