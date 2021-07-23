Вперше провели успішне лікування пухлини мозку магнітним полем
Джерело:Houston Methodist
У 53-річного пацієнта з гліобластомою трапився рецидив раку. І вчені запропонували йому експериментальне лікування.
Звісно, спершу чоловіка намагались вилікувати традиційними методами: хірургією, радіо-, хіміотерапією і навіть генною терапією. Але це не принесло покращень.
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Тож фахівці з Х'юстонської методистської лікарні запропонували пацієнту експериментальну терапію магнітним полем, а той погодився. Лікування проводилось у домашніх умовах. Приблизно за місяць пухлина скоротилася на третину.
Як проходить лікування магнітним полем
- Магнітне поле впливає на пухлину за допомогою спеціально розробленого пристрою у вигляді шолома.
- Пристрій Oncomagnetic кріпиться на голову і створює коливальні магнітні поля.
- Натомість ракові клітини гинуть шляхом порушення транспорту електронів в дихальному ланцюзі мітохондрій.
Пацієнт проходив процедуру щодня з максимальною тривалістю 6 годин на добу. Приблизно за 5 тижнів розмір пухлини скоротився на 31%.
Як хворий переніс терапію
Чоловік добре переніс лікування і не відчув жодних побічних ефектів. Але, на жаль, він помер в результаті нещасного випадку. Результати терапії вчені оцінили вже після розтину.