Вперше розповіли про вправи, які дієві проти високого тиску

Європейське товариство профілактичної кардіології випустило перші персоналізовані рекомендації щодо вибору фізичних вправ для лікування і запобігання артеріальної гіпертонії.

Фізична активність та високий тиск

Низький рівень фізичної активності – фактор ризику розвитку артеріальної гіпертонії. Чим більше людина рухається, тим менший ризик того, що у неї почне регулярно підвищуватися тиск.

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Чим більша фізична активність у людей, які вже страждають від гіпертонії, тим краще прогноз перебігу хвороби. Вправи допомагають знизити тиск, зменшити ризик інфарктів, інсультів і смерті від серцево-судинних хвороб.

Фізичні вправи сприятливо діють і на здорових людей, і на гіпертоніків і на тих, у кого рівень артеріального тиску на верхній межі норми (130 – 139 міліметрів ртутного стовпчика). У нових рекомендаціях вчені описали типи фізичного навантаження, які краще підходять різним групам людей. Раніше автори рекомендацій ніколи не враховували таких нюансів.

Вчені проаналізували наукові дані про вплив фізичної активності на артеріальний тиск. Виявилося, що на людей з різних груп найбільший ефект мають вправи різних типів.

Гіпертоніки за допомогою аеробних вправ можуть досягти такого зниження артеріального тиску, як і при одноразовому прийманні ліків проти тиску,

– наголосили науковці.

Які вправи допомагають знизити тиск