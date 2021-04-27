В Португалії стабілізувалась ситуація з COVID-19

Перший такий день був 3 серпня минулого року. Впродовж останньої доби виявили 196 інфікованих, 326 людей одужали.

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Станом на 26 квітня органи охорони здоров'я Португалії офіційно повідомили про 834 638 випадків інфікування та 16 965 смертей у зв'язку з COVID-19. Водночас видужали 793 011 людей.

Роль вакцинації у зменшенні летальності

Близько 20% з 10 мільйонів населення країни вакциновані однією дозою вакцини проти COVID-19 і 7% – двома дозами.

Понад 90% людей у віці 80 років і старші, група з найбільшою кількістю зафіксованих смертей, були вакциновані хоча б однієї дозою.

Португалія у березні почала знімати карантинні обмеження, які ввела в січні. Наразі в країні знову відкрили деякі школи, тераси ресторанів і кафе, музеї і перукарні.