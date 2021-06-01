Вперше створили аналіз, який дозволить швидко відрізнити інфаркт від міокардиту

Обидва стани можуть проявлятися схожими клінічними симптомами, що ускладнює діагностику при підозрі на гострий інфаркт міокарда. Нове відкриття дозволить лікарям швидко і точно визначити міокардит за краплею крові.

У чому полягала складність

Для міокардиту характерно запалення серцевого м'яза внаслідок інфекції, впливу токсинів або ліків, а також на тлі аутоімунних захворювань і в рідкісних випадках – після імунотерапії раку. Без лікування міокардит може прогресувати до важкої дилатаційної кардіоміопатії, яку без багатоступеневої діагностики легко сплутати з гострим інфарктом міокарда.

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Вчені з Іспанії змогли вперше ідентифікували біомаркери мікроРНК miR-721 в крові людини, що точно вказують на міокардит на ранніх стадіях. Чутливість і специфічність нового тесту склала понад 90%.

Новий тест допоможе фахівцям швидко відрізнити міокардит від гострого інфаркту міокарда, інфаркту міокарда та інших запальних захворювань аутоімунного походження,

– заявили автори дослідження.

Чому це важливо

Для швидкої і точної діагностики потрібно кілька крапель крові.

Досі для підтвердження міокардиту пацієнту призначають коронарну ангіографію або комп'ютерну томографію, а також МРТ для остаточної постановки діагнозу.

Очевидно, що не всі пацієнти з міокардитом мають можливість пройти обстеження на даному обладнанні, тому нерідко вони дізнаються про свій стан, коли уже потрібна пересадки серця.

Перспектива відкриття

За аналізом крові лікарі зможуть визначати патологію на ранній стадії і запобігти розвитку незворотних наслідків.

Тепер вчені вже працюють над тестом для оцінки короткострокових і довгострокових ризиків запалення міокарда, а також ризиків рецидиву стану. Терміни комерціалізації нових тестів поки не відомі.