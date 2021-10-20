Тож цілком ймовірно, що у майбутньому чоловіки з безпліддям зможуть мати дітей. Даючи, наприклад, зразок шкіри, з якого в лабораторії виростять сперматозоїди для зачаття дитини.

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Науковці створили в лабораторії сперматозоїди з ембріональних стовбурових клітин макак-резусів. Під час подальших експериментів виявилось, що незрілі сперматозоїди, відомі як круглі сперматиди, могли запліднювати ооцити.

Це прорив в розробці методів лікування чоловічого безпліддя в тих випадках, коли чоловіки не здатні виробляти життєздатні сперматозоїди,

– заявив один з авторів роботи Чарль Іслі.

Поки що дослідники спостерігали за розвитком ембріона на самому ранньому етапі – до стадії бластоцисти. Але в наступних дослідженнях вони планують проконтролювати весь процес аж до народження здорового потомства.

Амбітні плани науковців

Наступний етап – використання зразків клітин шкіри макак, щоб перепрограмувати їх в стовбурові клітини й далі виростити функціональні сперматозоїди.

На думку авторів дослідження, якщо експерименти будуть успішними, це може стати перспективним варіантом терапії безпліддя у чоловіків.

Згідно з даними ВООЗ, безпліддя зачіпає мільйони людей репродуктивного віку в усьому світі. За оцінками, з безпліддям живуть від 48 до 186 мільйонів пар.

У чоловіків безпліддя найчастіше викликане проблемами з виділенням насінної рідини, відсутністю або низьким рівнем сперматозоїдів чи аномальною формою/рухливістю сперматозоїдів.