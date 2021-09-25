Як заявили у Міністерстві сільського господарства США, коронавірус підтвердили у тхора. Напередодні його привезли зі Словенії.

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Як тварина могла захворіти

Перевірити тхорика на COVID-19 вирішили після того, як у нього з'явилися деякі симптоми хвороби, зокрема чхання та кашель.

Посадовці міністерства вважають, що тхір міг підхопити коронавірус від людини. Однак у міністерстві не уточнили – тхір жив на фермі чи був домашньою тваринкою. Хоча зазвичай маленьких фреток тримають як домашніх улюбленців.

Коронавірус та тварини

Водночас в американському міністерстві вважають, що ризик заразитися коронавірусом від тварини невеликий. Швидше навпаки – вони можуть захворіти від людини. не рекомендують проводити регулярне тестування тварин на коронавірус.

Перший доведений випадок передачі COVID-19 від людини до кішки зареєстрували в Бельгії 27 квітня. У домашнього улюбленця з’явилися перші ознаки інфекційної хвороби: діарея, блювота, слабкість, проблеми з диханням.

Щоб вберегти домашнього улюбленця, дотримуйтеся таких правил:

Не вигулюйте тварин в місцях підвищеного скупчення людей.

Котиків як найбільш сприйнятливих до інфекції тварин на час епідемії краще тримати вдома й обмежити їхній контакт зі сторонніми людьми.

Якщо у вас декілька тварин, улюбленця із симптомами хвороби потрібно ізолювати від інших.

Якщо у вас з’явилися симптоми ГРВІ, носіть маску й уникайте тісного контакту з улюбленцем.

Увага! Не має даних про те, що вірус передається тваринам через шкіру та шерсть, тому не варто протирати лапки дезінфекторами. Це може спричинити алергію, токсичний дерматит або отруєння.