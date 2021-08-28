Коронавірус в оленів

Інцидент стався в штаті Огайо, що у США. Про це 27 серпня заявили в Національній лабораторії ветеринарних служб Міністерства сільського господарства Сполучених Штатів.

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Відомо, що зразки у тварин збирали з січня по березень 2021 року. Дослідження проводив Коледж ветеринарної медицини Університету штату Огайо.

Відзначається, що повідомлень про клінічні ознаки інфекції у тварин не надходило. Вони перенесли коронавірус безсимптомно.

Недуга у тварин

Попри те, що таке трапилось вперше, вчені зазначили, що більш ранні дослідження показали, що олені можуть бути експериментально заражені вірусом. А деякі дикі олені навіть мали антитіла до вірусу.

Загалом в USDA підкреслили, що коронавірус виявили у невеликої кількості видів тварин. В основному це були ті, хто тісно контактував з людьми. Там також підкреслили, що зараз немає потреби масово їх тестувати.

Увага! Фахівці наголосили, що люди з COVID-19 можуть поширювати вірус серед тварин під час тісного контакту. Тож тим, у кого є підозра або підтверджена недуга важливо уникати контакту з домашніми тваринами та іншими тваринами, щоб захистити їх від можливого зараження.