Вперше в світі: Коста-Рика зробила щеплення від COVID-19 обов'язковим для дітей

Вперше у світі центральноамериканська країна Коста-Рика зробила щеплення проти COVID-19 обов'язковим для дітей. Мовиться про вакцинацію дітей від 5 до 11 років.

Відповідне рішення ухвалили в Міністерстві здоров'я країни. Про це повідомили 5 листопада.

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Вакцинація для дітей у Коста-Риці буде обов'язковою

У березні 2021 року країна включила вакцинацію проти COVID-19 у обов'язковий перелік для дорослих.

Національна комісія вакцинації та епідеміології постановила, що імунізація від COVID-19 буде обов'язковою для всіх дітей,

– заявили в міністерстві.

Там також пояснили, що роблять це з метою захисту інтересів хлопчиків, дівчаток і підлітків. Вакцинацію дітей розпочнуть в березні 2022 року.

BBC написало, що країна вже уклала договір з американською компанією Pfizer про постачання 3,5 мільйона доз вакцини. З них 1,5 мільйона будуть спеціальними дозами для дітей. Іншими 2 мільйонами робитимуть треті щеплення дорослим.

До речі, в п'ятимільйонній Коста-Риці повністю щеплені від коронавірусу 55% населення. Окрім того, одне щеплення мають 70% жителів від 12 років.

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