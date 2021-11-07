Вперше в світі: Коста-Рика зробила щеплення від COVID-19 обов'язковим для дітей
Джерело:Tico Times
Вперше у світі центральноамериканська країна Коста-Рика зробила щеплення проти COVID-19 обов'язковим для дітей. Мовиться про вакцинацію дітей від 5 до 11 років.
Відповідне рішення ухвалили в Міністерстві здоров'я країни. Про це повідомили 5 листопада.
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Вакцинація для дітей у Коста-Риці буде обов'язковою
У березні 2021 року країна включила вакцинацію проти COVID-19 у обов'язковий перелік для дорослих.
Національна комісія вакцинації та епідеміології постановила, що імунізація від COVID-19 буде обов'язковою для всіх дітей,
– заявили в міністерстві.
Там також пояснили, що роблять це з метою захисту інтересів хлопчиків, дівчаток і підлітків. Вакцинацію дітей розпочнуть в березні 2022 року.
BBC написало, що країна вже уклала договір з американською компанією Pfizer про постачання 3,5 мільйона доз вакцини. З них 1,5 мільйона будуть спеціальними дозами для дітей. Іншими 2 мільйонами робитимуть треті щеплення дорослим.
До речі, в п'ятимільйонній Коста-Риці повністю щеплені від коронавірусу 55% населення. Окрім того, одне щеплення мають 70% жителів від 12 років.
Вакцинація дітей від COVID-19: що відомо
- В Україні дозволили вакцинувати проти коронавірусу абсолютно всіх дітей у віці від 12 років. Проте потрібна обов'язкова присутність батьків та певні документи.
- 3 листопада щеплення дітям від 12 років почали робити у Львові. Проте перед цим дитину обов'язково оглядає лікар.
- У США затвердили використання вакцини Pfizer для щеплення дітей. Там вважають, що саме це рішення може змінити хід пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, особливо коли діти повернуться до школи.