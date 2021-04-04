Вперше у світі народився хлопчик з трьома пенісами

Розвиток зайвих статевих членів зустрічається раз на 5 – 6 мільйонів новонароджених. В Іраку стався зовсім унікальний випадок – на світ з'явився хлопчик з трьома статевими членами.

В іракському місті Дахук біля кордону з Туреччиною на світ з'явився хлопчик з трифалією – аномалією розвитку сечостатевої системи, яка характеризується розтроєнням статевого члена. Це виявили лише тоді, коли дитині виповнилося 3 місяці.

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Так, батьки тримісячного хлопчика показали сина лікареві, тому що помітили на його мошонці щось схоже на пухлину і два незрозумілих виступи на шкірі.

Виявилося, що ці виступи – 2 додаткових пеніси довжиною у 2 й 1 сантиметр. Додаткові органи не мають уретри й незрозуміло, чи пов'язані вони з репродуктивною системою. Лише в одного з зайвих органів була головка.

Перший додатковий статевий член кріпився до основи головного пеніса, другий розташовувався нижче мошонки. Обидва мали запалі й губчасті тіла без уретри всередині. Ми видалили зайві органи й наклали тонкий шовний матеріал, який повільно розсмоктується. Пацієнта виписали, потім за ним спостерігали протягом року. Будь-яких небажаних наслідків не виявили,

– розповіли хірурги.

Окрім цієї аномалії, стан здоров'я малюка в порядку. У нього не виявили жодних хвороб.

Медики додали, що під час вагітності мати пацієнта не вживала наркотики або алкоголь. А в сімейному анамнезі відповідних генетичних відхилень не було.

Це перший випадок в історії, але були й подібні

Раніше фахівці фіксували лише двофалію – подвоєння статевого члена. Ця аномалія зустрічається лише в 1 дитини з 5,5 – 6 мільйонів.

Перший подібний випадок зареєстрували ще в Італії у в 1609 році, а пізніше народилося ще близько 100 таких діток.

Однак розтроєння статевого члена фахівці ще не спостерігали. Декілька років тому індійські лікарі заявили, що вилікували дворічного хлопчика, який народився з трьома пенісами й без заднього проходу. Але дослідження, присвяченого цьому, світ так і не побачив. А ось випадок хлопчика з Іраку докладно описаний в науковому журналі.

Чому виникає дво- або трифалія?

Вчені розповіли, що ця аномалія виникає в процесі розвитку статевого члена в ембріона. Тобто між третьою та шостою тижнями вагітності або під час вентральної міграції й злиття парних мезодермальних зачатків на 15 тижні.

За розвиток зайвих пенісів може відповідати епігенетичний механізм – сукупність недиференційованих клітин на хвостовому кінці хребту плода. На його масу впливають фактори навколишнього середовища, лікарські препарати та інфекції впливають на масу каудальних клітин.

Стандартного лікування для таких випадків не існує. Все залежить від наявності або відсутності інших супутніх вроджених аномалій та збереження репродуктивної функції.

При двофалії ерекції можуть досягнути 1 або 2 статевих члена. Але одночасна еякуляція в таких випадках зустрічається рідко.