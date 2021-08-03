Так, у Чернівецькій області першу дозу вакцини ввели чотирьом дітям у віці від 12 років. Їх вакцинували препаратом Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech.

До теми За літні місяці від коронавірусу в Україні помирали лише невакциновані люди

Про це журналістам повідомила координаторка вакцинації на Буковині Оксана Знак.

Подробиці першої вакцинації дітей на Буковині:

Першу вакцину отримала дитина з Чернівців для перетину кордону на навчання.

Інших дітей вакцинували у Глибоцькому центрі медико-санітарної допомоги.

Окрім цього, у міській дитячій поліклініці відкрили пункт вакцинації для дітей. Але поки що там нікого не імунізували, оскільки у закладі очікують на постачання препаратів.

Новина доповнюється...