Вперше в Україні: на Буковині проти коронавірусу вакцинували дітей

В Україні вперше використали вакцину проти коронавірусу на дітях. Такий досвід вже отримала Чернівецька область.

Так, у Чернівецькій області першу дозу вакцини ввели чотирьом дітям у віці від 12 років. Їх вакцинували препаратом Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech.

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Про це журналістам повідомила координаторка вакцинації на Буковині Оксана Знак.

Подробиці першої вакцинації дітей на Буковині:

Першу вакцину отримала дитина з Чернівців для перетину кордону на навчання.

Інших дітей вакцинували у Глибоцькому центрі медико-санітарної допомоги.

Окрім цього, у міській дитячій поліклініці відкрили пункт вакцинації для дітей. Але поки що там нікого не імунізували, оскільки у закладі очікують на постачання препаратів.

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Що відомо про вакцинацію дітей проти COVID-19 у світі

У червні 2021 року ВООЗ дозволила вакцинувати дітей проти коронавірусу та видала відповідні рекомендації.

Першим схваленим препаратом для дітей стала вакцина проти коронавірусу від компаній Pfizer-BioNTech. Використання вакцини схвалили для дітей у віці від 12 до 17 років у ЄС та США.

На початку червня вакцинацію дітей відповідним препаратом схвалили в Ізраїлі.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) 23 липня рекомендувало дозволити вакцину Moderna від COVID-19 для дітей у віці від 12 до 17 років. Залишилось дочекатися рішення Єврокомісії.

Дослідження COVID-вакцин на дітях

Компанії Pfizer та Moderna розпочали дослідження ефективності власних препаратів на дітях у віковій категорії 11 місяців – 6 років. Перші результати від дітей молодшого шкільного віку очікують отримати у вересні.

Окрім цього, нещодавно в Китаї закінчилась 1/2 фаза клінічних випробувань вакцини CoronaVac на дітях і підлітках у віці від 3 до 17 років. Результати свідчать, що препарат безпечний для дітей, а імунна відповідь краща, ніж у дорослих