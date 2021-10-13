У "Борисполі" приземлився борт із Запоріжжя. На ньому привезли донорську печінку, яку найближчим часом пересадять пацієнтці столичного інституту Шалімова.

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Орган отримає 26-річна дівчина. Це повинна бути її друга трансплантація. Першого разу їй пересадили печінку від рідної мами, але орган не прижився.

Що відомо про нового донора

Другим донором для дівчини донором стане 53-річний чоловік із Запоріжжя. У нього стався інсульт – рідні чоловіка дали згоду на забір органів.

Орган транспортували звичайним пасажирським літаком

Про транспортування органу попросили українського перевізника. Вже за годину орган був у Києву. Транспортування здійснили безкоштовно.

Пасажири, які перебували на борту літака, навіть не знали, що з ними перевозять такий цінний "багаж".

Зазвичай донорські органи в Україні перевозять або вертольотами санавіації, або автомобілями. Медики кажуть, що це забирає чимало часу. А у таких випадках важлива кожна хвилина.