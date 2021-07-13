У нього констатували смерть головного мозку. Також ще одному дорослому пацієнту пересадили серце.

Увага У Львові медики обласної лікарні вперше провели трансплантацію серця

Органи донора врятували 3 життя

Трансплантацію нирки провели 9-тирічним хлопчику і дівчинці. Перед цим вони були змушені проживати в лікарні, оскільки постійно потребували діалізу (очищення крові – 24 канал).

Трансплантація стала можливою лише після того, як родичі погодились пожертвувати органи донора, який помер в рівненській лікарні.

Після цього, єдина державна інформаційна система трансплантації (ЕДІСТ) визначила пари донор-реципієнт і почалися додаткові дослідження для підтвердження імунологічної сумісності.

Крім того, в лікарні успішно пройшла операція з трансплантації серця,

– наголосили в повідомленні.

Так, органи одного донора врятували відразу 3 життя.

Єдина система трансплантації в Україні