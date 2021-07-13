Вперше в Україні: двом дітям одночасно провели трансплантацію нирок
Джерело:МОЗ
В Україні вперше зробили трансплантацію нирок двом дітям одночасно. Донор помер.
У нього констатували смерть головного мозку. Також ще одному дорослому пацієнту пересадили серце.
Увага У Львові медики обласної лікарні вперше провели трансплантацію серця
Органи донора врятували 3 життя
Трансплантацію нирки провели 9-тирічним хлопчику і дівчинці. Перед цим вони були змушені проживати в лікарні, оскільки постійно потребували діалізу (очищення крові – 24 канал).
Трансплантація стала можливою лише після того, як родичі погодились пожертвувати органи донора, який помер в рівненській лікарні.
Після цього, єдина державна інформаційна система трансплантації (ЕДІСТ) визначила пари донор-реципієнт і почалися додаткові дослідження для підтвердження імунологічної сумісності.
Крім того, в лікарні успішно пройшла операція з трансплантації серця,
– наголосили в повідомленні.
Так, органи одного донора врятували відразу 3 життя.
Єдина система трансплантації в Україні
- В Україні запрацювала єдина система трансплантації органів і тканин.
- Загалом в системі трансплантації в 2021 році залучили 20 центрів
- Крім того, національна спеціалізована лікарня "Охматдит" буде надавати лабораторні і діагностичні послуги для дорослих.