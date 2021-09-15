Деталі операції поки не розголошують

Засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець розповіла, що лікарі тримали в секреті інформацію про унікальну операцію майже місяць, але тепер вони готові розповісти деталі проведення операції.

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Майже місяць лікарі тримали це в секреті, але завтра нарешті готові про все розказати і показати свого першого пацієнта,

– написала Ірина Заславець.

Відомо також, що кістковий мозок привезли із-за кордону.

Чому це унікальна операція?

Досі всі дорослі українці із раком крові чи апластичною анемією, яким потрібна була донорська трансплантація кісткового мозку (ТКМ), мусили їхати за кордон.

Це дуже дорого. Від 110 тисяч доларів.

За словами Ірини Заславець, минулого року держкоштом спрямували українців в іноземні клініки на трансплантації кісткового мозку 139 громадян – витрати становили 413 мільйонів гривень.

Цього року на ці ж потреби витратили уже 273 мільйонів гривень, і допомогли 91 дорослому українцю.

Ця трансплантація в Черкасах означає, що в найближчій перспективі наші громадяни більше не муситимуть їхати за кордон. Українців рятуватимуть в Україні,

– додала Ірина Заславець.

Крім того, вона анонсувала захід, де лікарі, які проводили операцію розкажуть більше про трансплантацію. Відомо, що присутнім буде й міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та голова профільного підкомітету ВР Оксана Дмитрієва.

Текст публікації Ірини Заславець:

Вперше в історії України наші лікарі пересадили кістковий мозок дорослому українцеві від неродинного донора.

Операцію виконали в Черкаському обласному онкодиспансері. Кістковий мозок прилетів із-за кордону. Майже місяць лікарі тримали це в секреті, але завтра нарешті готові про все розказати і показати свого першого пацієнта!

ДЕ? м. Черкаси, вул. Менделєєва, 7

КОЛИ? 16.09.2021 о 9:00

ВСІ ДЕТАЛІ: 0983422186, Ігор Гайдай

Т ам же завтра будуть міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та голова профільного підкомітету ВР Оксана Дмитрієва. Журналісти отримають усе необхідне для підготовки якісного матеріалу відео: зйомки пацієнта перед трансплантацію та під час неї.

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