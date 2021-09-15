Деталі операції поки не розголошують

Засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець розповіла, що лікарі тримали в секреті інформацію про унікальну операцію майже місяць, але тепер вони готові розповісти деталі проведення операції.

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Майже місяць лікарі тримали це в секреті, але завтра нарешті готові про все розказати і показати свого першого пацієнта,
– написала Ірина Заславець.

Відомо також, що кістковий мозок привезли із-за кордону.

Чому це унікальна операція?

  • Досі всі дорослі українці із раком крові чи апластичною анемією, яким потрібна була донорська трансплантація кісткового мозку (ТКМ), мусили їхати за кордон.
  • Це дуже дорого. Від 110 тисяч доларів.
  • За словами Ірини Заславець, минулого року держкоштом спрямували українців в іноземні клініки на трансплантації кісткового мозку 139 громадян – витрати становили 413 мільйонів гривень.
  • Цього року на ці ж потреби витратили уже 273 мільйонів гривень, і допомогли 91 дорослому українцю.

Ця трансплантація в Черкасах означає, що в найближчій перспективі наші громадяни більше не муситимуть їхати за кордон. Українців рятуватимуть в Україні,
– додала Ірина Заславець.

Крім того, вона анонсувала захід, де лікарі, які проводили операцію розкажуть більше про трансплантацію. Відомо, що присутнім буде й міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та голова профільного підкомітету ВР Оксана Дмитрієва.

Текст публікації Ірини Заславець:

Вперше в історії України наші лікарі пересадили кістковий мозок дорослому українцеві від неродинного донора.
Операцію виконали в Черкаському обласному онкодиспансері. Кістковий мозок прилетів із-за кордону. Майже місяць лікарі тримали це в секреті, але завтра нарешті готові про все розказати і показати свого першого пацієнта!
ДЕ?
м. Черкаси, вул. Менделєєва, 7
КОЛИ?
16.09.2021 о 9:00
ВСІ ДЕТАЛІ: 0983422186, Ігор Гайдай
Т ам же завтра будуть міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та голова профільного підкомітету ВР Оксана Дмитрієва. Журналісти отримають усе необхідне для підготовки якісного матеріалу відео: зйомки пацієнта перед трансплантацію та під час неї.

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