Вперше в Україні онкологи пересадили кістковий мозок від неродинного донора: деталі
Джерело:фейсбук Ірини Заславець
Вперше в історії України черкаські лікарі пересадили кістковий мозок українцеві від неродинного донора. Операцію виконали в Черкаському обласному онкодиспансері.
Деталі операції поки не розголошують
Засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець розповіла, що лікарі тримали в секреті інформацію про унікальну операцію майже місяць, але тепер вони готові розповісти деталі проведення операції.
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Майже місяць лікарі тримали це в секреті, але завтра нарешті готові про все розказати і показати свого першого пацієнта,
– написала Ірина Заславець.
Відомо також, що кістковий мозок привезли із-за кордону.
Чому це унікальна операція?
- Досі всі дорослі українці із раком крові чи апластичною анемією, яким потрібна була донорська трансплантація кісткового мозку (ТКМ), мусили їхати за кордон.
- Це дуже дорого. Від 110 тисяч доларів.
- За словами Ірини Заславець, минулого року держкоштом спрямували українців в іноземні клініки на трансплантації кісткового мозку 139 громадян – витрати становили 413 мільйонів гривень.
- Цього року на ці ж потреби витратили уже 273 мільйонів гривень, і допомогли 91 дорослому українцю.
Ця трансплантація в Черкасах означає, що в найближчій перспективі наші громадяни більше не муситимуть їхати за кордон. Українців рятуватимуть в Україні,
– додала Ірина Заславець.
Крім того, вона анонсувала захід, де лікарі, які проводили операцію розкажуть більше про трансплантацію. Відомо, що присутнім буде й міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та голова профільного підкомітету ВР Оксана Дмитрієва.
Текст публікації Ірини Заславець:
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