Вперше в Україні провели хірургічну операцію із застосуванням технології змішаної реальності

15 хірургів з 13 країн, серед яких – український хірург-ортопед Олександр Страфун, стали учасниками марафону 24H Holographic Surgery та провели 13 ортопедичних операцій, використовуючи технологію доповненої реальності.

У вівторок, 10 лютого, в режимі онлайн-трансляції досвідчений хірург-ортопед Олександр Страфун провів першу в Україні операцію з реверсивного депротезування плечового суглоба, використовуючи гарнітуру змішаної реальності HoloLens2, розроблену Microsoft.

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Операція відбулась у Клініці мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки — єдиного медичного закладу в країні, що застосовує технологію змішаної реальності на практиці.

Наша клініка першою в країні вирішила використовувати в хірургії такий інструмент, як доповнена реальність, адже вважаємо, що за цією технологією майбутнє. На сьогодні, в клініці було проведено понад 10 операцій, коли в рамках хірургічного втручання лікар використовував HoloLens 2. Можу констатувати, що гарнітура значно розширює можливості хірурга при проведенні найскладніших процедур, що вимагають від лікаря максимальної концентрації та зосередженості,

– заявив керівник Клініки мікрохірургії та реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки Сергій Страфун.

Як пояснив Сергій Страфун, ця гарнітура дає можливість індивідуального підходу в лікуванні, адже кожен пацієнт має свої особливості будови скелета.

"Саме тому вкрай важливо отримати точні дані історії хвороби, а також мати до них миттєвий доступ в процесі операції. В цьому випадку HoloLens 2 відкриває революційні можливості", – додав він.

Додамо, що Україна єдина з країн Східної Європи, що взяла участь у 24H Holographic Surgery. Також в проєкті взяли участь хірурги з Франції, Індії, ОАЕ, ПАР, Німеччини, Бельгії, Марокко, Бразилії, Болівії, Мексики, США і Великобританії.



24H Holographic Surgery / Фото: Пресслужба

У чому переваги HoloLens 2

Це бездротова гарнітура змішаної реальності, яка розширює можливості для спільної роботи лікарів.

HoloLens 2 значно легше та зручніше забезпечує ефект повної присутності для дистанційних користувачів.

Технологія стеження точно визначає, куди спрямований і на якому об'єкті сфокусований погляд хірурга, що дозволяє йому діяти з максимальною точністю, а завдяки системі Dynamics 365 Remote Assist зображення можна транслювати на будь-якій поверхні навколо користувача.

У пресслужбі додали, що хірурги, які вже застосовують на практиці гарнітуру HoloLens 2 і Dynamics 365 Remote Assist, відзначають, що вони значно спрощують роботу.

"Змішана реальність в корені змінює сучасні підходи в хірургії. HoloLens 2 діє як універсальний помічник. Це дозволяє нам впроваджувати в процеси дану інноваційну технологію вже сьогодні, адже вона гарантує безпеку, і в майбутньому стане новим стандартом", – вважає професор і хірург французької клініки Avicenne AP-HP Томас Грегорі.



24H Holographic Surgery / Фото: Пресслужба