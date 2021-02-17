Вперше: в Україні розгорнуть тимчасовий шпиталь для заражених COVID-19

В Україні вперше розгорнуть тимчасовий шпиталь для лікування хворих на COVID-19. Ситуація з коронавірусом на Івано-Франківщині погіршується. Більшість лікарень – переповнені.

Голова комітету парламенту з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що рішення про шпиталь ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.

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Радуцький наголосив: за останню добу (19 лютого) кількість хворих на коронавірус у регіоні збільшилась майже на 30%, за місяць – у 4 рази.

У багатьох населених пунктах заповненість лікарень, відведених під "ковідних" пацієнтів, складає понад 90%, в деяких медзакладах – 100%,

– наголосив Радуцький.

За словами посадовця, вже ухвалили низку рятувальних заходів.

"Додати 600 ліжко-місць для лікування хворих на коронавірус, розгорнути тимчасовий шпиталь на 250 місць на базі Богородчанської лікарні, визначити маршрути госпіталізації до лікарень сусідніх областей", – розповів глава парламентського комітету.

Що Радуцький каже про ситуацію в Україні

Радуцький зауважив, що "комітет з питань здоров'я нації уважно слідкує за ситуацією в області та очікує від МОЗ аналізу причин, які призвели до критичного навантаження на медичну галузь регіону.

"Водночас епідеміологічна ситуація по всій країні значно покращилась. Це дало можливість уряду повернутись до кольорового поділу на зони в межах адаптивного карантину", – наголосив Радуцький.

Глава парламентського комітету нагадав, що в Україні діятиме поділ на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.

Радуцький додав, що він підтримує таке рішення влади.

Дійсно в різних регіонах країни різна епідеміологічна ситуація. Наприклад, у Херсонській області за минулу добу було виявлено 15 нових хворих на COVID-19, у Івано-Франківській – 646. Зрозуміло, що в цих регіонах повинні діяти різні рівні карантинних обмежень,

– наголосив Радуцький.

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Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу