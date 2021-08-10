Що відомо про генетичну мутацію

Муковісцидоз є досить поширеним генетичним захворюванням, у більшості країн світу новонароджених тестують на мутацію в перші дні життя. Наразі існують способи профілактики хвороби та все ж якість життя таких пацієнтів страждає. Група дослідників з Нідерландів вивчала можливості технології генного редагування CRISPR для вирішення проблеми. Висновки їх роботи опубліковані на сайті Інституту Хюбрехта.

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Муковісцидоз – що це? Муковісцидоз — автосомне, рецесивне, спадкове захворювання екзокринної залози. Воно уражає легені, потові залози та травну систему, спричинюючи хронічні респіраторні та травні проблеми.

Що пропонують вчені

Дослідники використовували редагування Prime – поліпшену і безпечнішу версію CRISPR.

Як працює метод: CRISPR / Cas9 діє подібно до генетичних ножиць, розрізаючи за допомогою ферменту Cas9 мутований фрагмент ДНК. Однак це пов'язано з ризиками пошкоджень в інших ділянках геному.

Новий метод вбудовує необхідний фрагмент в ДНК без будь-яких пошкоджень,

– зазначили вчені.

Відтак, технологія має потенціал для застосування у людей.

Перспектива відкриття

Експерименти на стовбурових клітинах людини показали, що лікування виправляє мутації і повертає клітини до здорового стану.

Вчені сподіваються, що в майбутньому наша технологія дозволить виліковувати і запобігати генетичним захворюванням у людини. Це великий крок до клінічного використання технології.