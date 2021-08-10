Що відомо про генетичну мутацію
Муковісцидоз є досить поширеним генетичним захворюванням, у більшості країн світу новонароджених тестують на мутацію в перші дні життя. Наразі існують способи профілактики хвороби та все ж якість життя таких пацієнтів страждає. Група дослідників з Нідерландів вивчала можливості технології генного редагування CRISPR для вирішення проблеми. Висновки їх роботи опубліковані на сайті Інституту Хюбрехта.
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Що пропонують вчені
Дослідники використовували редагування Prime – поліпшену і безпечнішу версію CRISPR.
Новий метод вбудовує необхідний фрагмент в ДНК без будь-яких пошкоджень,
– зазначили вчені.
Відтак, технологія має потенціал для застосування у людей.
Перспектива відкриття
Експерименти на стовбурових клітинах людини показали, що лікування виправляє мутації і повертає клітини до здорового стану.
Вчені сподіваються, що в майбутньому наша технологія дозволить виліковувати і запобігати генетичним захворюванням у людини. Це великий крок до клінічного використання технології.