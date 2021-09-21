Вперше від березня Індія відновить експорт вакцин в інші країни

Через сильний спалах коронавірусу в Індії, країна припинила експорт вакцин проти COVID-19 у березні 2021 року. Нарешті вона відновить його у жовтні цього року.

В Індії планують виробити понад 300 мільйонів доз препарату. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Індії Мансух Мандавія.

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Заплановані 300 мільйонів доз вакцини використовуватимуть для щеплення всередині країни. А надлишки препаратів будуть використовувати для виконання зобов'язань Індії в межах механізму COVAX.

Ми допоможемо всьому світу. Через COVAX ми також виконаємо свою відповідальність,

– заявив Мандавія.

До речі, Індія на комерційній основі експортувала 35,79 мільйонів доз вакцини. Її безоплатно отримали:

Бангладеш,

Бразилія,

Марокко,

Фіджі,

Парагвай,

Мозамбік.

Україна збирається розірвати угоду з Індією

Тим часом МОЗ України збирається розірвати контракт на постачання вакцин з Індії, який підписало ще у лютому. Причина цьому – зрив усіх термінів постачань.

Нагадаємо, що компанія Serum Institute India повинна була поставити в Україну 1,5 мільйона доз вакцин Covishield та 10 мільйонів Novavax. Україна у лютому отримала тільки першу партію у розмірі 500 тисяч доз.

Оскільки навесні Індія заблокувала експорт вакцин, то МОЗ так і не дочекалось замовлених препаратів.