Вперше від квітня 2020 року: за добу в Україні померли 2 хворих на COVID-19
Джерело:МОЗ
Згідно з даними Центру громадського здоров’я, за минулу добу 25 липня в Україні виявили 286 нових хворих на COVID-19. З них 19, дітей та 2 медпрацівники.
До лікарень госпіталізували 256 людей з підтвердженим діагнозом або підозрою на наявність хвороби. Ще 2 пацієнти померли.
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Востаннє такі низькі показники смертності фіксували у квітні 2020 року. Зокрема 6 квітня 2020 року в країні зареєстрували 1 смерть від хвороби. Відтоді смертність почала стрімко зростати, й з того моменту в Україні вже не фіксували менш ніж 5 померлих від COVID-19 за добу.
Але повернімося до статистики за минулу добу. Впродовж 25 липня від коронавірусу одужали 170 людей. Окрім цього, за цей період в країні провели 15 795 тестувань на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 7 562,
- методом ІФА - 1 905,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 328.
За весь час пандемії в країні:
- виявили – 2 248 663 інфікованих,
- одужали – 2 184 365 хворих,
- померли – 52 849 пацієнтів,
- проведено ПЛР-тестувань – 11 278 944.
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 71 випадок;
- Вінницька область – 14 випадків;
- Волинська область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 6 випадків;
- Донецька область – 8 випадків;
- Житомирська область – 17 випадків;
- Івано-Франківська область – 2 випадки;
- Київська область – 8 випадків;
- Кіровоградська область – 2 випадки;
- Луганська область – 2 випадки;
- Львівська область – 8 випадків;
- Миколаївська область – 3 випадки;
- Одеська область – 33 випадки;
- Рівненська область – 3 випадки;
- Сумська область – 8 випадків;
- Тернопільська область – 7 випадків;
- Харківська область – 12 випадків;
- Херсонська область – 3 випадки;
- Черкаська область – 1 випадок;
- Чернівецька область – 3 випадки;
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу