Вперше від квітня 2020 року: за добу в Україні померли 2 хворих на COVID-19

26 липня 2021 , 08:16
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Джерело:

МОЗ

Згідно з даними Центру громадського здоров’я, за минулу добу 25 липня в Україні виявили 286 нових хворих на COVID-19. З них 19, дітей та 2 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували 256 людей з підтвердженим діагнозом або підозрою на наявність хвороби. Ще 2 пацієнти померли.

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Востаннє такі низькі показники смертності фіксували у квітні 2020 року. Зокрема 6 квітня 2020 року в країні зареєстрували 1 смерть від хвороби. Відтоді смертність почала стрімко зростати, й з того моменту в Україні вже не фіксували менш ніж 5 померлих від COVID-19 за добу.

Але повернімося до статистики за минулу добу. Впродовж 25 липня від коронавірусу одужали 170 людей. Окрім цього, за цей період в країні провели 15 795 тестувань на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР – 7 562,
  • методом ІФА - 1 905,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 328.

За весь час пандемії в країні:

  • виявили – 2 248 663 інфікованих,
  • одужали – 2 184 365 хворих,
  • померли – 52 849 пацієнтів,
  • проведено ПЛР-тестувань – 11 278 944.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

  • Київ – 71 випадок;
  • Вінницька область – 14 випадків;
  • Волинська область – 2 випадки;
  • Дніпропетровська область – 6 випадків;
  • Донецька область – 8 випадків;
  • Житомирська область – 17 випадків;
  • Івано-Франківська область – 2 випадки;
  • Київська область – 8 випадків;
  • Кіровоградська область – 2 випадки;
  • Луганська область – 2 випадки;
  • Львівська область – 8 випадків;
  • Миколаївська область – 3 випадки;
  • Одеська область – 33 випадки;
  • Рівненська область – 3 випадки;
  • Сумська область – 8 випадків;
  • Тернопільська область – 7 випадків;
  • Харківська область – 12 випадків;
  • Херсонська область – 3 випадки;
  • Черкаська область – 1 випадок;
  • Чернівецька область – 3 випадки;

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт