Бактеріальний менінгіт часто призводить до смерті, а близько у половини тих пацієнтів, яків вижили, зберігаються важкі ускладнення, зокрема втрата слуху чи когнітивні порушення. Поки що єдиною терапією є антибактеріальні препарати, але через зростання стійкості бактерій до антибіотиків необхідно терміново шукати нові варіанти для лікування.

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Науковці вирішили замінити антибіотики імунними клітинами

Під час експериментів на щурах виявилось, що в мозкових оболонках формується сітчаста структура з імунних клітин – нейтрофілів. Ця структура провокує набряк мозку і блокує виведення продуктів життєдіяльності з допомогою спинномозкової рідини.

Якщо націлюватися і руйнувати лише структуру, тоді імунні клітини матимуть змогу вбивати бактерії збудника і не провокувати набряк мозку.

Результати дослідження:

Коли вчені ввели тваринам фермент, який руйнує мережі нейтрофілів, набряк мозку знизився.

Також налагодилась робота глімфатичної системи, яка виводить відходи з мозку через спинномозкову рідину.

Застосувавши терапію імунними клітинами, дослідники зуміли запобігти летальному результату у гризунів.

Тим часом лікування антибіотиками в контрольній групі не показало аналогічних результатів.

З огляду на результати, науковці планують провести клінічні дослідження. Оскільки протестований на тваринах препарат вже схвалений для людей, це повинно пришвидшити старт випробувань.