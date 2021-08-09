Вчені також зазначили, якщо клінічні дослідження покажуть аналогічний ефект – це відкриття кардинально змінить ситуацію для пацієнтів з пухлиною підшлункової залози. Вони мають стартувати пізніше ще у 2021 році.
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Нове рішення вчених
Вчені придумали, як виправити ситуацію із лікування раку підшлункової залози. Річ у тім, що більш прогресивні методи лікування раку, такі як імунотерапія, досі не показували необхідної терапевтичної ефективності.
Гіпотеза лікарів
Імунотерапія використовує інгібітори (речовини, що сповільнюють чи зупиняє перебіг хімічних реакцій) контрольних точок PD-1 / PD-L1 . Вони спрямовані на допомогу Т-клітинам атакувати пухлину. Але в терапії пухлини підшлункової залози цього досягти не вдавалося. Тож, вчені припустили, що при цьому типі пухлини, можливо, існує інша "гальмівна" система, яка відключає Т-клітини.
Доклінічні експерименти підтвердили їхню гіпотезу. Виявилося, що при раку підшлункової залози білок PD-L1 не експресувався на високому рівні. Замість нього вчені ідентифікували інший білок, що активує рецептор Т-клітин. Так вони знайшли, що заважало у лікуванні цього типу раку.
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Вражаючі результати
Подальші експерименти показали феноменальний результат – у 25% тварин пухлини повністю зникли без рецидиву надалі. Приблизно у половини мишей вчені відзначили зниження росту пухлини.
Тож невдовзі цей метод протестують на людях з пухлиною підшлункової залози. Лікування може прискорити той факт, що кожен з компонентів лікування вже окремо тестувався у людей.