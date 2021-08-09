Вчені також зазначили, якщо клінічні дослідження покажуть аналогічний ефект – це відкриття кардинально змінить ситуацію для пацієнтів з пухлиною підшлункової залози. Вони мають стартувати пізніше ще у 2021 році.

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Нове рішення вчених

Вчені придумали, як виправити ситуацію із лікування раку підшлункової залози. Річ у тім, що більш прогресивні методи лікування раку, такі як імунотерапія, досі не показували необхідної терапевтичної ефективності.

Увага! Рак підшлункової залози вважають одним з найбільш смертельних типів онкологічних захворювань. Хоча хімієтерапія може показати хороший результат, пухлина здатна швидко сформувати стійкість до лікування.

Гіпотеза лікарів

Імунотерапія використовує інгібітори (речовини, що сповільнюють чи зупиняє перебіг хімічних реакцій) контрольних точок PD-1 / PD-L1 . Вони спрямовані на допомогу Т-клітинам атакувати пухлину. Але в терапії пухлини підшлункової залози цього досягти не вдавалося. Тож, вчені припустили, що при цьому типі пухлини, можливо, існує інша "гальмівна" система, яка відключає Т-клітини.

Доклінічні експерименти підтвердили їхню гіпотезу. Виявилося, що при раку підшлункової залози білок PD-L1 не експресувався на високому рівні. Замість нього вчені ідентифікували інший білок, що активує рецептор Т-клітин. Так вони знайшли, що заважало у лікуванні цього типу раку.

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Вражаючі результати

Подальші експерименти показали феноменальний результат – у 25% тварин пухлини повністю зникли без рецидиву надалі. Приблизно у половини мишей вчені відзначили зниження росту пухлини.

Тож невдовзі цей метод протестують на людях з пухлиною підшлункової залози. Лікування може прискорити той факт, що кожен з компонентів лікування вже окремо тестувався у людей.