Як відбувалося дослідження

Вчені з університету Берклі в Каліфорнії використовували для свого наукового експерименту сучасний метод електрокортікографіі. До участі в ньому залучили 16 пацієнтів, які страждають на епілепсію.

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Всім їм вживили в кору головного мозку сотні мініелектроди. Це було необхідно для отримання просторових деталей – інше обладнання не дозволяє їх побачити.

У кожного випробуваного електроди були розташовані за індивідуальною схемою. Добровольцям належало виконати кілька завдань, серед яких – реакція на зображення з людськими обличчями й тваринами, повторення слів, підбір антонімів до слів.

Рух думок в мозку

Дослідники відстежували рух нейронів за частки секунди з однієї області мозку в іншу – наприклад, з префронтальної кори, яка пов'язана з інтерпретацією слухових стимулів, в моторну кору, необхідну для формування сигналів до дії. Результати підкреслили роль префронтальної кори в управлінні діяльністю.

Деякі завдання вимагали обмеженого введення і посиленого управління сигналами в декількох частинах мозку, щоб розпізнати слова і використовувати спогади, перш ніж залучити м'язи, щоб дати правильну відповідь.

Відстеження рухів займало частки секунди, в результаті чого до кінця експерименту дослідники побудували чіткий шлях розумового руху. Науковці зазначили, що сполучною ланкою та організатором розумової активності є лобова кора мозку.