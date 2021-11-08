Вперше за 15 місяців у Японії не зафіксували жодної смерті від COVID-19

В Японії повідомили, що протягом доби не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу. Такого в країні не було аж 15 місяців.

Японія не повідомила про випадки смерті внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, напередодні.

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Жодної смерті від COVID-19 за добу

Японська влада прозвітувала у неділю, 7 листопада, про 162 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість пацієнтів з важким перебігом COVID-19 по країні досягла 100 людей.

Водночас протягом доби ніхто не помер від недуги. Смертельного випадку не зафіксували вперше за останні 15 місяців.

У столиці уряд Токіо повідомив про 21 новий випадок коронавірусу. Це на 1 менше, ніж було попереднього тижня. Середнє значення нових випадків за тиждень у місті становило 20,1 у порівнянні з 24,6 – тижнем раніше.

У префектурі Осака, яка є одним із найбільш постраждалих районів, зареєстрували 39 нових заражень.

Усі показники, заявляє влада Японії, свідчать про те, що країна успішно бореться з коронавірусом.

Епідемія коронавірусу в Японії: загальні дані