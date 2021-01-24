Вперше за 2 місяці: у Новій Зеландії знову виявили COVID-19

Нова Зеландія повідомила про свій перший випадок COVID-19 за останні 2 місяці. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулась з Європи.

Водночас безпосередніх доказів поширення вірусу в громаді немає. Про це повідомили на сайті BBC.

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Хто отримав позитивний тест

Генеральна директорка охорони здоров'я Ешлі Блумфілд заявила, що позитивний результат отримала 56-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Європи. Це сталось через 10 днів після закінчення обов'язкової двотижневої самоізоляції.

У міністерстві охорони здоров'я уточнили, що тест на коронавірус, який жінка здавала 13 січня перед тим, як покинути ізолятор міста Окленд, двічі був негативним.

Симптоми поступово погіршувалися

Через деякий час жінка відчула легкі симптоми коронавірусу, які незабаром погіршилися. У суботу, 23 січня, вона отримала позитивний результат тесту і наразі перебуває на ізоляції вдома.

Відвідала 30 місць Нортленда

Пацієнтка встигла відвідати 30 місць у регіоні Нортленд. Через це влада опублікувала їхній список, зокрема:

ресторани;

супермаркети;

галерею.

Чотирьох контактних осіб, які контактували з жінкою, вже визначили. Їм зробили тести та відправили на ізоляцію.

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