Як змінилась ситуація з COVID-19 в Україні за добу

До лікарень госпіталізували 981 хворого з симптомами COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 61 пацієнт, водночас видужали 1546 людей. Добові показники захворюваності різко збільшились, днем раніше виявили 2 772 випадки зараження.

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Впродовж доби лабораторії здійснили 62730 тестувань на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР – 27 895,
  • методом ІФА – 9 397,
  • експрес-тестами – 25 438.

Динаміка вакцинації в Україні

Впродовж доби, 8 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 161 169 людей, зокрема, першу дозу отримали 56 193 людини, другу, відтак завершили імунізацію – 104 976 людей.

Вакцинацію проводили:

  • 1004 мобільні бригади,
  • 2 948 пунктів щеплення;
  • 339 центрів вакцинації.

Нагадаємо, що вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати:

  • Covishield – 487187 (кількість використаних доз).
  • Coronavac – 1603303.
  • Comirnaty від Pfizer – 1999394.
  • AstraZeneca – 526533.
  • Janssen від Johnson & Johnson – 19252.
  • Moderna – 1086543.

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