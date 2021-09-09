Як змінилась ситуація з COVID-19 в Україні за добу
До лікарень госпіталізували 981 хворого з симптомами COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 61 пацієнт, водночас видужали 1546 людей. Добові показники захворюваності різко збільшились, днем раніше виявили 2 772 випадки зараження.
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Впродовж доби лабораторії здійснили 62730 тестувань на коронавірус, зокрема:
методом ПЛР – 27 895, методом ІФА – 9 397, експрес-тестами – 25 438. Всього за весь час пандемії в Україні підтвердили 2 306 939 випадків інфікування коронавірусу. Станом на 9 вересня 2 217 563 одужали. Жертвами коронавірусної хвороби стали 54 175 людей. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ — 379 випадків; Вінницька область — 124 випадки; Волинська область — 93 випадки; Дніпропетровська область — 209 випадків; Донецька область — 167 випадків; Житомирська область — 163 випадки; Закарпатська область — 25 випадків; Запорізька область — 163 випадки; Івано-Франківська область — 134 випадки; Київська область — 116 випадків; Кіровоградська область — 18 випадків; Луганська область — 150 випадків; Львівська область — 318 випадків; Миколаївська область — 51 випадок; Одеська область — 222 випадки; Полтавська область — 79 випадків; Рівненська область — 93 випадки; Сумська область — 113 випадків; Тернопільська область — 159 випадків; Харківська область — 302 випадки; Херсонська область — 93 випадки; Хмельницька область — 130 випадків; Черкаська область — 81 випадок; Чернівецька область — 183 випадки; Чернігівська область — 98 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу Динаміка вакцинації в Україні
Впродовж доби, 8 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 161 169 людей, зокрема, першу дозу отримали 56 193 людини, другу, відтак завершили імунізацію – 104 976 людей.
Вакцинацію проводили: 1004 мобільні бригади, 2 948 пунктів щеплення; 339 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії
щеплено 5 722 212 людей, з них отримали одну дозу – 5 722 210 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 512 000 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 10 234 210 щеплень.
Нагадаємо, що вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати:
Covishield – 487187 (кількість використаних доз). Coronavac – 1603303. Comirnaty від Pfizer – 1999394. AstraZeneca – 526533. Janssen від Johnson & Johnson – 19252. Moderna – 1086543.
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