Вперше за довгий час понад 3 тисячі хворих: в Україні погіршується ситуація з COVID-19
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 3 663 людини, зокрема 342 дитини та 63 медпрацівники. Вакцинували проти коронавірусу 161 169 людей.
Як змінилась ситуація з COVID-19 в Україні за добу
До лікарень госпіталізували 981 хворого з симптомами COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 61 пацієнт, водночас видужали 1546 людей. Добові показники захворюваності різко збільшились, днем раніше виявили 2 772 випадки зараження.
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Впродовж доби лабораторії здійснили 62730 тестувань на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 27 895,
- методом ІФА – 9 397,
- експрес-тестами – 25 438.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ — 379 випадків;
- Вінницька область — 124 випадки;
- Волинська область — 93 випадки;
- Дніпропетровська область — 209 випадків;
- Донецька область — 167 випадків;
- Житомирська область — 163 випадки;
- Закарпатська область — 25 випадків;
- Запорізька область — 163 випадки;
- Івано-Франківська область — 134 випадки;
- Київська область — 116 випадків;
- Кіровоградська область — 18 випадків;
- Луганська область — 150 випадків;
- Львівська область — 318 випадків;
- Миколаївська область — 51 випадок;
- Одеська область — 222 випадки;
- Полтавська область — 79 випадків;
- Рівненська область — 93 випадки;
- Сумська область — 113 випадків;
- Тернопільська область — 159 випадків;
- Харківська область — 302 випадки;
- Херсонська область — 93 випадки;
- Хмельницька область — 130 випадків;
- Черкаська область — 81 випадок;
- Чернівецька область — 183 випадки;
- Чернігівська область — 98 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Динаміка вакцинації в Україні
Впродовж доби, 8 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 161 169 людей, зокрема, першу дозу отримали 56 193 людини, другу, відтак завершили імунізацію – 104 976 людей.
Вакцинацію проводили:
- 1004 мобільні бригади,
- 2 948 пунктів щеплення;
- 339 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 722 212 людей, з них отримали одну дозу – 5 722 210 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 512 000 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 10 234 210 щеплень.
Нагадаємо, що вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати:
- Covishield – 487187 (кількість використаних доз).
- Coronavac – 1603303.
- Comirnaty від Pfizer – 1999394.
- AstraZeneca – 526533.
- Janssen від Johnson & Johnson – 19252.
- Moderna – 1086543.
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