Вперше за довгий час понад 3 тисячі хворих: в Україні погіршується ситуація з COVID-19

Впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 3 663 людини, зокрема 342 дитини та 63 медпрацівники. Вакцинували проти коронавірусу 161 169 людей.

Як змінилась ситуація з COVID-19 в Україні за добу

До лікарень госпіталізували 981 хворого з симптомами COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 61 пацієнт, водночас видужали 1546 людей. Добові показники захворюваності різко збільшились, днем раніше виявили 2 772 випадки зараження.

До теми Час подбати про вітамін D: готуємося до сезону застуд

Впродовж доби лабораторії здійснили 62730 тестувань на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 27 895,

методом ІФА – 9 397,

експрес-тестами – 25 438.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 379 випадків;

Вінницька область — 124 випадки;

Волинська область — 93 випадки;

Дніпропетровська область — 209 випадків;

Донецька область — 167 випадків;

Житомирська область — 163 випадки;

Закарпатська область — 25 випадків;

Запорізька область — 163 випадки;

Івано-Франківська область — 134 випадки;

Київська область — 116 випадків;

Кіровоградська область — 18 випадків;

Луганська область — 150 випадків;

Львівська область — 318 випадків;

Миколаївська область — 51 випадок;

Одеська область — 222 випадки;

Полтавська область — 79 випадків;

Рівненська область — 93 випадки;

Сумська область — 113 випадків;

Тернопільська область — 159 випадків;

Харківська область — 302 випадки;

Херсонська область — 93 випадки;

Хмельницька область — 130 випадків;

Черкаська область — 81 випадок;

Чернівецька область — 183 випадки;

Чернігівська область — 98 випадків.

Всього за весь час пандемії в Україні підтвердили 2 306 939 випадків інфікування коронавірусу. Станом на 9 вересня 2 217 563 одужали. Жертвами коронавірусної хвороби стали 54 175 людей.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Динаміка вакцинації в Україні

Впродовж доби, 8 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 161 169 людей, зокрема, першу дозу отримали 56 193 людини, другу, відтак завершили імунізацію – 104 976 людей.

Вакцинацію проводили:

1004 мобільні бригади,

2 948 пунктів щеплення;

339 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 722 212 людей, з них отримали одну дозу – 5 722 210 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 512 000 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 10 234 210 щеплень.

Нагадаємо, що вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати:

Covishield – 487187 (кількість використаних доз).

Coronavac – 1603303.

Comirnaty від Pfizer – 1999394.

AstraZeneca – 526533.

Janssen від Johnson & Johnson – 19252.

Moderna – 1086543.

Актуально Аби уникнути падіння рівня антитіл проти Дельта: Sinovac потрібно три дози