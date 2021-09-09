Вперше за довгий час понад 3 тисячі хворих: в Україні погіршується ситуація з COVID-19

9 вересня 2021 , 08:21
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Джерело:

МОЗ

Впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 3 663 людини, зокрема 342 дитини та 63 медпрацівники. Вакцинували проти коронавірусу 161 169 людей.

Як змінилась ситуація з COVID-19 в Україні за добу

До лікарень госпіталізували 981 хворого з симптомами COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 61 пацієнт, водночас видужали 1546 людей. Добові показники захворюваності різко збільшились, днем раніше виявили 2 772 випадки зараження.

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Впродовж доби лабораторії здійснили 62730 тестувань на коронавірус, зокрема: 

  • методом ПЛР – 27 895,
  • методом ІФА – 9 397,
  • експрес-тестами – 25 438.
Всього за весь час пандемії в Україні підтвердили 2 306 939 випадків інфікування коронавірусу. Станом на 9 вересня 2 217 563 одужали. Жертвами коронавірусної хвороби стали 54 175 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ — 379 випадків;
  • Вінницька область — 124 випадки;
  • Волинська область — 93 випадки;
  • Дніпропетровська область — 209 випадків;
  • Донецька область — 167 випадків;
  • Житомирська область — 163 випадки;
  • Закарпатська область — 25 випадків;
  • Запорізька область — 163 випадки;
  • Івано-Франківська область — 134 випадки;
  • Київська область — 116 випадків;
  • Кіровоградська область — 18 випадків;
  • Луганська область — 150 випадків;
  • Львівська область — 318 випадків;
  • Миколаївська область — 51 випадок;
  • Одеська область — 222 випадки;
  • Полтавська область — 79 випадків;
  • Рівненська область — 93 випадки;
  • Сумська область — 113 випадків;
  • Тернопільська область — 159 випадків;
  • Харківська область — 302 випадки;
  • Херсонська область — 93 випадки;
  • Хмельницька область — 130 випадків;
  • Черкаська область — 81 випадок;
  • Чернівецька область — 183 випадки;
  • Чернігівська область — 98 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Динаміка вакцинації в Україні

Впродовж доби, 8 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 161 169 людей, зокрема, першу дозу отримали 56 193 людини, другу, відтак завершили імунізацію – 104 976 людей.

Вакцинацію проводили:

  • 1004 мобільні бригади,
  • 2 948 пунктів щеплення;
  • 339 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 722 212 людей, з них отримали одну дозу – 5 722 210 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 512 000 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 10 234 210 щеплень.

Нагадаємо, що вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати:

  • Covishield – 487187 (кількість використаних доз).
  • Coronavac – 1603303.
  • Comirnaty від Pfizer – 1999394.
  • AstraZeneca – 526533.
  • Janssen від Johnson & Johnson – 19252.
  • Moderna – 1086543.

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Автор: Анастасія Лукашевська