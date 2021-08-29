Причина збільшення кількості хворих

Спалах інфікувань зафіксували у південному штаті Керала. Ймовірно, ріст захворюваності спровокував місцевий фестиваль, участь у якому взяти тисячі людей. Майже 70% нових хворих інфікованих проживають саме у цьому регіоні.

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Ситуація з вакцинацією в Індії

Впродовж минулої доби в Індії вакцинували десять мільйонів осіб – це рекорд у країні. Всього в Індії щеплення від COVID отримали 622 мільйони людей.

Вакцинують в Індії й іноземців, для цього вони повинні подати заявку і записатися на щеплення.

Індія одна з країн, які найбільше постраждали від пандемії

У травні щоденний приріст заражень перевищує 300 тисяч. Спалах другої хвилі коронавірусу в Індії вже називають найстрашнішим у світі.

Станом на 29 серпня, за даними університету Гопкінса, в Індії інфікувались коронавірусом загалом 32 695 030 людей. Від ускладнень коронавірусу померли щонайменше 437 830 пацієнтів.

Втім, реальна статистика летальних випадків внаслідок коронавірусу в Індії може в 10 разів перевищувати офіційні дані. Число неврахованих смертей у країні може сягати 4,7 мільйона – вважають дослідники з США.

В Індії разом з пандемією коронавірусу розгорнулася епідемія чорного грибка – мукормікоз.

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