Так, до лікарень госпіталізували 838 людей з підтвердженою хворобою або підозрою на наявність інфекції. На жаль, ще 66 пацієнтів померли.

До теми Домішки в вакцині Moderna, важливі заяви ВООЗ: новини про коронавірус 26 серпня

Також відомо, що серед нових пацієнтів 127 дітей та 46 медпрацівників. Натомість одужали від учора 1 253 людини.

Темпи тестування

За минулу добу в Україні провели 53 486 тестувань на коронавірус, з них

методом ПЛР – 23 049,

методом ІФА – 7 219,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 218.

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