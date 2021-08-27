Вперше за кілька місяців в Україні виявили понад 2 тисячі COVID-хворих за добу

Впродовж минулої доби, 26 серпня, в Україні виявили ще 2 033 хворих на COVID-19. Це найбільша кількість від 6 червня. Зросли також випадки госпіталізацій та смертність.

Так, до лікарень госпіталізували 838 людей з підтвердженою хворобою або підозрою на наявність інфекції. На жаль, ще 66 пацієнтів померли.

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Також відомо, що серед нових пацієнтів 127 дітей та 46 медпрацівників. Натомість одужали від учора 1 253 людини.

Темпи тестування

За минулу добу в Україні провели 53 486 тестувань на коронавірус, з них

методом ПЛР – 23 049,

методом ІФА – 7 219,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 218.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 903 521 тест методом ПЛР.

Загальна статистика

Станом на 27 серпня в Україні виявили 2 280 203 хворих на коронавірус. 2 204 682 з них вже одужали, а ось з життя пішли 53 632 пацієнти.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 262 випадки;

Вінницька область – 58 випадків;

Волинська область – 26 випадків;

Дніпропетровська область – 98 випадків;

Донецька область – 127 випадків;

Житомирська область – 55 випадків;

Закарпатська область – 14 випадків;

Запорізька область – 72 випадки;

Івано-Франківська область – 88 випадків;

Київська область – 64 випадки;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 94 випадки;

Львівська область – 88 випадків;

Миколаївська область – 27 випадків;

Одеська область – 111 випадків;

Полтавська область – 51 випадок;

Рівненська область – 47 випадків;

Сумська область – 61 випадок;

Тернопільська область – 70 випадків;

Харківська область – 195 випадків;

Херсонська область – 124 випадків;

Хмельницька область – 99 випадків;

Черкаська область – 45 випадків;

Чернівецька область – 123 випадки;

Чернігівська область – 20 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу