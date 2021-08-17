Тож, локдаун запровадять із 18 серпня. Влада намагається вжити максимальних заходів.

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Що відомо про хворого

Пацієнт — 58-річний чоловік з міста Окленд.

Коронавірус у нього виявили 12 серпня. У The Guardian кажуть, що він міг інфікувався штамом Дельта, однак такі дані ще вивчають.

Саме місто Окленд та прибережне місто Коромандел буде на карантині тиждень, а решта країни – 3 дні.

Загалом є щонайменше 23 місця, де хворий чоловік контактував із людьми.

Вжиті заходи

Влада каже, що потрібні найжорсткіші правила четвертого рівня. Мовиться про закриття шкіл, офісів і всіх підприємств. Працюватимуть лише екстрені служби. На 48 годин в Окленді навіть призупинять вакцинацію проти коронавірусу.

Такі рішучі дії вжили через побоювання щодо більш заразного та смертоносного штаму "Дельта". Про це заявила премʼєр-міністерка Джасінда Ардерн.

Увага! Востаннє у Новій Зеландії реєстрували зараження коронавірусом у лютому 2021 року. Громадяни країни жили без карантинних обмежень, хоча міжнародні кордони залишаються закритими.

Вакцинація та боротьба з пандемією у новій Зеландії

Разом з тим, у країні дещо повільно розгортається кампанія з вакцинації. Там тільки 18,7% людей повністю вакциновані. Ще 33% отримали одну дозу.

Крім цього, стратегія Нової Зеландії щодо боротьби з пандемії вважається однієї з найбільш успішних. Так, у країні зареєстрували 26 смертей і 2 927 випадків зараження коронавірусом. При цьому населення країни складає менше ніж 5 мільйонів людей.