Вперше змусили битися тканини серця після заморозки

Вчені з США ставорили нову технологію, яка у майбутньому допоможе в трансплантації органів. Вони першими успішно охолодили, а потім змусили битися штучно створені серцеві тканини.

Це означає, що в майбутньому донорські органи довше можуть залишатися придатними для пересадки. Річ у тім, що при заморожуванні тканин і органів для трансплантації важливо запобігати небезпечному утворенню кристалів льоду.

Важливо Молодість надовго: як вітамін Д допоможе попередити передчасне старіння

Нова технологія заморозки органів

Її запропонували фахівці з Каліфорнійського університету в Берклі. Вона називається ізохорне охолодження. Її винайшли ще 16 років тому. Технологія дозволяє уникнути утворення кристалів льоду в процесі збереження біологічного матеріалу.

Тоді як традиційне ізобарне охолодження заморожує матеріал під дією постійного тиску в повітряному середовищі, а ізохорне вимагає занурення в рідину.

Потім матеріал запечатують в міцному контейнері без доступу повітря і зайвого місця для формування кристалів льоду.

Змусили знову битися серце

Раніше вченим вже вдавалося охолодити зразки до -22°C і запобігти замерзанню 40% матеріалу.

Тепер дослідники розробили систему серця на чіпі – вони виростили тканини серця з дорослих стволових клітин. Ці тканини скорочуються в тому ж ритмі, що й серце людини, а певні канали служать для подачі поживних речовин і ліків.

Все це вони завантажили в ізохорну камеру і охолодили до -3°C. Потім зразки розморозили через 24, 48 і 72 години, нагріваючи їх до + 37°C.

Спонтанне серцебиття збереглося в 65 – 80% зразків, без істотної різниці в тривалості охолодження. Крім цього, аналіз матеріалу показав, що структурна цілісність тканин не змінилася. Також зразки зберегли сприйнятливість до препарату, який підвищує частоту серцевих скорочень.

Наскільки нам відомо, це найперший досвід охолодження і відновлення штучного серцевого м'яза людини, який автономно скорочується,

– сказав співавтор дослідження Метт Пауелл-Пальм.

Успішне розморожування тканин серця після трьох днів охолодження – багатообіцяючий доказ ефективності технології. Воно значно збільшує терміни можливої ​​пересадки органів.