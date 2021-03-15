Вперше знайшли зв'язок між ураженням легенів та травмами мозку при COVID-19

Ще влітку 2020 року лікарі помітили, що при коронавірусі ускладнення на центральну нервову систему виникають у багатьох пацієнтів. І часто навіть без виражених респіраторних симптомів у інфікованих.

КТ часто використовують при діагностиці пацієнтів з COVID-19. Вчені зі США вирішили з'ясувати, чи можна за допомогою знімків комп'ютерної томографії спрогнозувати ускладнення на мозок.

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Тож дослідники проаналізували медичні дані 135 пацієнтів з різних країн в період з березня по червень 2020 року, яким зробили КТ легенів і МРТ головного мозку.

Результати дослідження:

Вчені виявили, що чим більше патологічних змін було на КТ легенів, тим з вищою ймовірністю у пацієнтів виникали інсульт та інші ускладнення головного мозку.

Загалом у 36% пацієнтів з серйозними змінами в легенях частіше траплялись інсульти, внутрішньочерепні крововиливи, а також лейкоенцефалопатія та інші ускладнення.

Це означає, що викликані COVID-19 важкі ураження легенів можуть вказувати на серйозні ураження мозку, а результати КТ можуть допомогти лікарям їх прогнозувати,

– розповів автор роботи Абделькадер Махаммед.

Він додав, що ці результати дуже важливі для профілактики інсульту у хворих пацієнтів з коронавірусом.

Під час подальших досліджень вчені планують краще пояснити цю кореляцію. Але дослідники переконані, що отримані результати для прогнозування ускладнень можна почати використовувати вже сьогодні.