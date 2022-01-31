Чи вплине на хід пандемії субверсія Омікрону

Розповсюдження однієї з трьох мутованих субверсій штаму Омікрон – BA.2, або Стелс-Омікрон навряд чи змінить загальний перебіг пандемії.

Як субверсія Омікрону може вплинути на пандемію

Вчені з Імперського коледжу Лондона вважають, що новий варіант BA.2 може значно сповільнити поширення коронавірусу у світі.

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Це може означати вищі показники захворюваності в країнах, які ще не досягли піку, і уповільнення тенденції до зменшення захворюваності у країнах, де вже минув пік Омікрону,

– зазначив вірусолог Томас Пікок.

Водночас варіант BA.2 може викликати спалах захворюваності у всьому світу.

За даними перших лабораторних досліджень Стелс-Омікрон не викликає важкого перебігу захворювання, а вакцини так само ефективні проти нього, як і проти інших форм Омікрон, однак він демонструє більш швидке поширення.

Новий варіант Омікрону: що відомо

Попередні дані свідчать про те, що BA.2 може поширюватися легше, ніж Омікрон. Хоча для підтвердження цього потрібно більше даних. Також ще потрібно зрозуміти, який вплив збільшення передачі може мати на госпіталізацію та смерть.

Наразі BA.2 виявили у близько 50 країнах світу та 17 штатах США.

Нагадаємо, інші вчені теж вважають, що поки що рано говорити, чи дає цей підваріант приводи для занепокоєння. Зокрема, Едвард Уолш, доктор медичних наук, професор інфекційних захворювань Медичного центру Університету Рочестера зауважив, що це не є несподіванкою, так було і з варіантом Дельта.

ВООЗ досі не знайшла жодних підстав позначати цей підваріант як такий, "що викликає занепокоєння" або навіть інтерес". Поки вони відстежують, чи спричиняє цей BA.2 більш важке захворювання.

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